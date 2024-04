Unsere Kurve nennt mögliches Gästeverbot "populistisch"

Beim Derby am 14. April war es zu unschönen Szenen gekommen, Sitzschalen wurden aus der Verankerung gerissen und in den Innenbereich des Eintracht-Stadions geschmissen, zudem wurde immer wieder Pyrotechnik gezündet. Nach einem Krisentreffen zwischen Vertretern der beiden Klubs sowie der Polizei regte Behrens für mögliche Derbys in der Zukunft den Ausschluss von Gästefans an.