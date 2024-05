1. FC Kaiserslautern: Was läuft da mit Wagner?

Die Trainersuche beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern passt zur vergangenen Chaos-Saison der Pfälzer. Nach dem Abschied von Friedhelm Funkel, der mit dem Team erst am 33. Spieltag den Klassenerhalt (auf der Couch) schaffte, wurde Markus Anfang schnell als Topfavorit für seine Nachfolge gefunden . Schon Mitte Mai hatte SPORT1 berichtet, dass Anfang der Favorit sei.

Der gebürtige Kölner, der 2017 mit Holstein Kiel den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, spielte einst von 2002 bis 2004 für den FCK. Es wäre also eine Rückkehr für Anfang. Doch wie das bei Rückkehrern manchmal ist, hat man am Beispiel Dimitrios Grammozis gesehen, der nur rund acht Wochen Cheftrainer beim FCK war.