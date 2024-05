2. Bundesliga: Funkel verlässt FCK - kommt Anfang?

Die Entscheidung ist gefallen. Friedhelm Funkel wird in der nächsten Saison nicht Trainer des 1. FC Kaiserslautern bleiben. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Der 70-Jährige, der als Spieler von 1980 bis 1983 am Betzenberg aktiv war, folgte Mitte Februar auf Dimitrios Grammozis und schaffte mit dem Verein am vergangenen Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt auf der Couch, da Eintracht Braunschweig zuhause gegen Wehen Wiesbaden 1:0 gewann und sich somit ebenfalls den Ligaverbleib sicherte. Funkels Rettungsmission war also erfolgreich.