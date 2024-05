2. Bundesliga heute: Braunschweig - Wiesbaden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Bilanz der letzten Spiele spricht für Braunschweig, die ihre letzten beiden Pflichtspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden gewinnen konnten. Allerdings musste der BTSV in den letzten drei Heimspielen gegen Wehen drei Niederlagen einstecken. Ein Hoffnungsschimmer für Braunschweig ist Rayan Philippe, der beim 3:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth seinen ersten Doppelpack in der 2. Bundesliga erzielte und nun bei acht Treffern steht – Höchstwert aller BTSV-Spieler.

Defensive Schwächen und Aufsteigerfluch

Trotz der positiven Bilanz gegen Wehen Wiesbaden gibt es auch Sorgenfalten bei Eintracht Braunschweig. In den letzten beiden Zweitligaspielen kassierte der BTSV sieben Gegentore – genauso viele wie in den vorherigen acht BL2-Spielen zusammen und mehr als jedes andere BL2-Team in diesem Zeitraum.

Zudem muss Braunschweig für den Rest der Saison auf den rot-gesperrten Robin Krauße verzichten, was sich in der Vergangenheit als Nachteil erwiesen hat, da Braunschweig in allen drei Spielen ohne Krauße eine Niederlage einstecken musste.

Auf der anderen Seite steht die SV Wehen Wiesbaden, die seit acht Zweitligaspielen sieglos ist und in diesem Zeitraum weniger Punkte holte als jedes andere Team.

Spannung bis zum Schluss

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Spiel. Eintracht Braunschweig wird alles daran setzen, den Vorsprung auf den Relegationsplatz zu verteidigen und den Negativtrend der letzten Spiele zu stoppen. Die SV Wehen Wiesbaden hingegen ist unter Zugzwang und muss dringend Punkte sammeln, um den Abstieg zu verhindern.

Beide Teams haben in dieser Saison die höchsten PPDA-Werte, was auf eine intensive Defensivarbeit und viele Zweikämpfe hindeutet. Es bleibt abzuwarten, ob Braunschweig seine Stärke gegen Aufsteiger erneut unter Beweis stellen kann oder ob Wehen Wiesbaden seine Auswärtsschwäche überwinden kann.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.