2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, trifft Fortuna Düsseldorf auf den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga. Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr und verspricht, ein interessantes Duell zu werden. Fortuna Düsseldorf hat in der Vergangenheit bereits dreimal gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Liga gespielt und alle drei Spiele gewonnen.

Düsseldorf‘s Christos Tzolis könnte mit seinem 20. Saisontor einen Vereinsrekord knacken und die Fortuna ist seit 13 Zweitliga-Spielen ungeschlagen. Auf der anderen Seite konnte der 1. FC Magdeburg nur eines seiner vergangenen zehn Zweitliga-Spiele gewinnen und hat in den letzten zehn Spieltagen nur acht Punkte geholt.

Die Ausgangslage: Düsseldorf in Topform, Magdeburg kämpft

Die Fortuna spielt mit 60 Punkten nach 33 Partien ihre geteilt zweitbeste Saison in der 2. Liga und hat sich am vergangenen Spieltag durch ein 1:1 bei Holstein Kiel die Bundesliga-Relegation gesichert. Mit einem Sieg gegen Magdeburg könnte Düsseldorf seinen Punkterekord in der 2. Liga in einer Saison mit 34 Spieltagen einstellen.

Der 1. FC Magdeburg hingegen konnte sich am vergangenen Spieltag durch ein 0:0 gegen Fürth den Klassenerhalt endgültig sichern. Trotz der schwierigen Saison konnte der FCM seine neunte Weiße Weste in dieser Zweitliga-Saison wahren und damit einen Vereinsrekord aufstellen.

Offensive gegen Defensive: Wer setzt sich durch?

Mit 69 Toren stellt Fortuna Düsseldorf die beste Offensive der 2. Liga, während der 1. FC Magdeburg mit nur 14 Toren die geteilt zweitschwächste Offensive dieser Zweitliga-Rückrunde hat. In der Rückrunde traf die Fortuna 32-mal und nur Karlsruhe und Hertha BSC häufiger.

Düsseldorf holte in dieser Zweitliga-Saison bereits 16 Punkte nach Rückstand. Der 1. FC Magdeburg hingegen holte nur sieben Zähler nach Rückstand. Es wird interessant zu sehen sein, ob die starke Offensive von Düsseldorf oder die solide Defensive von Magdeburg sich in diesem Spiel durchsetzen wird.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.