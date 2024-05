2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 03.05.24, treffen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg um 18:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Gastgeber aus Düsseldorf befinden sich in einer beeindruckenden Form und sind seit elf Zweitliga-Spielen ungeschlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit 56 Punkten nach 31 Partien spielt die Fortuna ihre zweitbeste Saison in der 2. Liga. Sie belegen nach 31 Spielen den Relegationsrang drei und haben vier Punkte Abstand auf den Hamburger SV auf Rang vier und fünf Punkte Rückstand auf Kiel auf Rang zwei.

Die Düsseldorfer Offensive ist mit 65 Toren nach 31 Spielen die stärkste dieser Zweitliga-Saison. Auf der anderen Seite ließ nur der FC St. Pauli weniger Abschlüsse zu als Fortuna Düsseldorf. Allerdings wird Felix Klaus, der in dieser Saison bislang insgesamt auf mehr Einsätze und Startelfeinsätze als jeder andere Düsseldorfer Feldspieler kam, aufgrund seiner fünften Gelben Karte aus dem vergangenen Zweitliga-Spiel beim FC Schalke 04 gesperrt fehlen.

1. FC Nürnberg: Eine schwierige Phase

Der 1. FC Nürnberg hingegen durchlebt eine schwierige Phase. Sie sind seit sechs Zweitliga-Partien sieglos und verloren die letzten vier Spiele in Serie. Eine fünfte Niederlage in Serie wäre ein neuer Vereinsnegativrekord für den Klub in der 2. Liga. Zudem blieb der FCN in fünf seiner vergangenen sechs Zweitliga-Spiele ohne Torerfolg und wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Treffer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit 13 Punkten nach 14 Rückrunden-Spieltagen spielt der 1. FC Nürnberg seine zweitschwächste Rückrunde in der 2. Liga. Der 1. FC Nürnberg stellt mit 57 Gegentreffern nach Osnabrück und Kaiserslautern die drittschwächste Defensive der 2. Liga. Kein anderes Team ließ in dieser Zweitliga-Saison so viele gegnerische Torschüsse zu wie der 1. FC Nürnberg.

Historische Bilanz und Spieler im Fokus

Trotz der aktuellen Formkurve spricht die Historie für den 1. FC Nürnberg. Sie verloren nur eines der vergangenen sechs Pflichtspiele gegen Fortuna Düsseldorf und feierten in der 2. Liga nur gegen den SV Sandhausen mehr Siege als gegen Düsseldorf. Allerdings war die einzige Niederlage in dieser Bilanz eine herbe 0:5 Klatsche in der Hinrunde dieser Saison.

Auf Seiten der Düsseldorfer wird besonders Vincent Vermeij im Fokus stehen. Der Stürmer erzielte beim 5:0-Auswärtssieg der Fortuna im Hinspiel gegen Nürnberg seinen bislang einzigen Dreierpack in der 2. Liga. Seitdem traf er allerdings in 15 Zweitliga-Einsätzen nur noch dreimal – einmal aber im letzten Heimspiel gegen Fürth zum 1:0-Endstand.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.