2. Bundesliga heute: Elversberg - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das letzte Spiel der Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga steht an und es verspricht ein interessantes Duell zu werden. Die SV 07 Elversberg empfängt den Karlsruher SC am Sonntag, den 19.05.24 um 15:30 Uhr. Beide Teams haben in dieser Saison bereits einmal gegeneinander gespielt, wobei der KSC das Hinspiel mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Die Elversberger sind jedoch seit drei Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen und konnten im letzten Heimspiel gegen Hertha BSC mit einem 4:2-Sieg überzeugen. Der KSC hingegen ist seit vier Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und konnte zuletzt sogar zwei Auswärtsspiele in Folge gewinnen.

Die Offensive als Schlüssel zum Erfolg

Der Karlsruher SC hat in dieser Saison eine beeindruckende Offensive gezeigt und stellt mit 65 Toren die drittbeste Offensive der Liga. Nur Hertha und Düsseldorf konnten mehr Tore erzielen. Besonders Igor Matanovic hat mit seiner direkten Beteiligung an Toren in den letzten fünf Spielen (3 Tore, zwei Vorlagen) eine Schlüsselrolle gespielt.

Sollte er auch im kommenden Spiel punkten, würde er einen neuen KSC-Rekord aufstellen. Die SV 07 Elversberg hingegen hat mit 60 Gegentoren eine der schwächsten Defensiven der Liga und wird daher vor der starken Offensive des KSC gewarnt sein.

Die Rolle der Flanken und Sprints

Eine weitere interessante Statistik ist die Anzahl der Flanken und Sprints beider Teams. Der KSC hat in dieser Saison die zweitmeisten Flanken geschlagen und dabei eine hohe Genauigkeit gezeigt. Die Elversberger hingegen haben die zweitwenigsten Flanken geschlagen und dabei eine eher schwache Präzision gezeigt.

Zudem haben sie viele Gegentore nach Flanken kassiert, was den KSC sicherlich ermutigen wird, diese Taktik weiter zu verfolgen. Bei den Sprints hat die SV 07 Elversberg die Nase vorn und könnte versuchen, mit ihrer Schnelligkeit die Defensive des KSC zu überwinden. Es bleibt abzuwarten, welche Taktik sich am Ende durchsetzen wird.

Wird SV 07 Elversberg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

