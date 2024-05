2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, treffen die SpVgg Greuther Fürth und der FC Schalke 04 um 15:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Es ist das sechste Aufeinandertreffen beider Teams im Profifußball, wobei die Bilanz ausgeglichen ist: Zwei Siege für Fürth, zwei Unentschieden und ein Erfolg für Schalke.

In der 2. Liga ist Fürth gegen Schalke noch unbesiegt. Die Königsblauen haben in der laufenden Saison 18 verschiedene Torschützen aufzuweisen, nur der 1. FC Magdeburg hat mehr. Fürth hingegen hat zwölf verschiedene Torschützen, nur Eintracht Braunschweig hat weniger.

Form und Heimstärke

Die SpVgg Greuther Fürth konnte zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge ungeschlagen bleiben und ist mit 31 Punkten das viertstärkste Heimteam der Liga. Es ist die stärkste Heimsaison der Fürther seit der Spielzeit 2011/12, als sie am Ende Zweitliga-Meister wurden. Beim 0:0 in Magdeburg am 33. Spieltag behielt Fürth erstmals seit 14 Zweitliga-Spielen eine Weiße Weste. Die insgesamt 403 zugelassenen Schüsse sind die drittwenigsten ligaweit.

Schalkes Aufwärtstrend und Schlüsselspieler

Der FC Schalke 04 konnte zuletzt erstmals in dieser Zweitliga-Rückrunde zwei Spiele in Folge gewinnen und ist seit sieben Spielen unbesiegt. Nun streben die Königsblauen den dritten Sieg in Folge an. Auswärts sind sie seit drei Spielen ungeschlagen und konnten zuletzt einen 4:0-Erfolg in Osnabrück feiern.

Allerdings kassierte Schalke in der laufenden Saison sieben Gegentore nach Kontern, was Ligahöchstwert ist. Schlüsselspieler könnte Kenan Karaman sein, der in dieser Saison bereits 13 Tore erzielte, darunter auch den zwischenzeitlichen 2:1-Treffer im Hinspiel gegen Fürth. Mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren stellt Schalke die zweitälteste Startelf der Liga, während Fürth mit 24 Jahren die jüngste hat.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.