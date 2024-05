2. Bundesliga heute: Hannover - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, trifft Hannover 96 um 15:30 Uhr auf Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Die Niedersachsen haben in den letzten drei Begegnungen gegen Kiel keinen Sieg erringen können (1U 2N) und mussten zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen.

Eine dritte Niederlage in Serie gegen Kiel wäre eine Premiere in der Geschichte der 2. Liga für Hannover. Im Hinspiel der Hinrunde konnte Kiels Fiete Arp mit seinem einzigen Doppelpack im Profifußball punkten und traf damit so häufig gegen Hannover wie gegen keinen anderen Verein.

Die Ausgangslage

Holstein Kiel steht bereits als Aufsteiger in die Bundesliga fest und wird als 58. verschiedener Bundesligist seine erste Saison im Oberhaus bestreiten. Nach dem vergangenen Zweitliga-Spieltag konnte Hannover 96 zwei Siege in Folge verbuchen und könnte nun zum zweiten Mal in dieser Saison drei Siege in Serie feiern.

Mit 52 Punkten nach 33 Partien spielt Hannover seine beste Saison im Unterhaus seit sieben Jahren. Kiel hingegen spielt mit 65 Punkten aus 33 Zweitliga-Spielen seine beste Saison in der 2. Liga.

Die Statistiken

In den letzten 22 Partien konnte Kiel immer ein Tor erzielen – 23 wären ein eingestellter Vereinsrekord in der 2. Liga. Hannover verlor in seinen letzten 14 Zweitliga-Heimspielen nur einmal und erzielte in all diesen Spielen immer mindestens ein Tor. Kiel weist jedoch die ligaweit längste aktuelle Auswärtstor-Serie auf.

Mit 36 Punkten ist Kiel das beste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison. Die elf Kieler Auswärtssiege sind bereits eingestellter Rekord innerhalb einer Saison in der 2. Liga. Beide Teams ließen in dieser Saison erst je elf Standard-Gegentore zu, weniger nur der FC St. Pauli. Kiels Benedikt Pichler erzielte zuletzt sein achtes Tor in dieser Zweitliga-Saison und traf damit in seinen letzten vier BL2-Startelfeinsätzen viermal. Es bleibt abzuwarten, ob er diese Serie fortsetzen kann.

Wird Hannover 96 gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.