2. Bundesliga heute: HSV - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, steht das 2. Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg an. Die Partie beginnt um 15:30 Uhr und verspricht interessante Aspekte zu bieten. Historisch gesehen hat der 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV eine eher schwache Bilanz, mit nur einem Sieg in den letzten 14 Pflichtspiel-Duellen.

Hinzu kommt, dass der FCN auf Can Uzun verzichten muss, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist und den Verein nach dieser Saison verlässt. Auf der anderen Seite hat der Hamburger SV durch die 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende in Paderborn seinen Traum von der Rückkehr in die Bundesliga begraben müssen und wird in die siebte Zweitliga-Saison in Folge gehen.

Form und Leistung beider Teams

Trotz der Tatsache, dass der Hamburger SV in die nächste Zweitliga-Saison gehen wird, hat das Team in dieser Saison die meisten Großchancen in der Liga erspielt (104) und die meisten Schüsse abgegeben (535). Allerdings hat der HSV auch bereits seine 10. Saisonniederlage in der 2. Liga kassiert, was einen eingestellten Vereinsnegativrekord darstellt.

Der 1. FC Nürnberg hingegen konnte sich durch einen 3:0-Heimerfolg gegen Elversberg am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der 2. Liga sichern und hat mit 40 Punkten bereits einen Punkt mehr als in der kompletten Vorsaison. Allerdings hat der FCN auch die wenigsten hohen Ballgewinne in der Liga (180) und kassierte 15 seiner 60 Gegentreffer per Kopf, was Ligahöchstwert ist.

Schlüsselspieler und Taktiken

Robert Glatzel, der vor seinem 100. Zweitliga-Spiel für den Hamburger SV steht, könnte eine entscheidende Rolle spielen. Mit 60 Toren und 70 direkten Torbeteiligungen ist Glatzel der beste Torschütze und Top-Scorer in der Zweitliga-Geschichte des HSV. Auf der anderen Seite wird Can Uzun, der in dieser Saison 16 Tore erzielt hat, dem 1. FC Nürnberg fehlen.

Interessant könnte auch das Kopfballspiel werden, da der HSV bereits elf Tore per Kopf erzielt hat, während Nürnberg in dieser Hinsicht anfällig ist. Trotz der vielen hohen Ballgewinne konnte der HSV jedoch noch keinen Treffer nach hohem Ballgewinn erzielen, was eine taktische Herausforderung für das Team darstellt.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.