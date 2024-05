2. Bundesliga heute: HSV - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Hamburger Derby steht an: Der Hamburger SV trifft auf den FC St. Pauli. Ein Spiel, das in der Vergangenheit oft zugunsten der Kiezkicker ausging. Der HSV verlor gegen kein Team öfter in der 2. Liga als gegen den FC St. Pauli.

Doch die Rothosen konnten zuletzt zwei Derbys in Serie ungeschlagen bleiben und die letzten beiden Heimderbys sogar für sich entscheiden. Robert Glatzel, der am 31. Spieltag seine Saisontore 17 und 18 erzielte, wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Er führt in dieser Saison die Statistiken in den Kategorien Schüsse, Expected Goals und Strafraumaktionen an.

St. Pauli auf dem Weg in die Bundesliga

Der FC St. Pauli hat in dieser Saison bereits Geschichte geschrieben: Erstmals seit Bundesliga-Gründung werden die Kiezkicker eine Ligasaison vor dem Hamburger SV beenden. Mit einem Sieg gegen den HSV könnten sie den sechsten BL-Aufstieg klarmachen. Zudem sind sie aktuell als eines von zwei Teams neben Kiel noch länger durchgehend zweitklassig als die Rothosen.

Mit 63 Punkten spielt der FC St. Pauli seine beste Saison in der eingleisigen 2. Liga nach 31 Spielen. Marcel Hartel, mit 28 Torbeteiligungen der Topscorer dieser Zweitliga-Saison, wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Er war in jedem seiner letzten sieben BL2-Spiele an einem Tor direkt beteiligt.

Statistiken und Taktiken

In der laufenden Zweitliga-Saison gaben der Hamburger SV und der FC St. Pauli die meisten Schüsse aller Teams ab. Beide Teams sind stark in der Balleroberung. In Sachen Kopfballtore sind beide Teams ebenfalls stark: Sie trafen je 10-mal selbst per Kopfball und kassierten nur wenige Gegentore auf diese Weise. Es verspricht also ein spannendes und taktisch geprägtes Derby zu werden.

Wird Hamburger SV gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.