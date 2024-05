2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am kommenden Sonntag, den 19. Mai 2024, trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr und verspricht interessante Entwicklungen, da Eintracht Braunschweig in den letzten acht Pflichtspielen gegen Kaiserslautern ungeschlagen blieb.

Die Löwen verloren zuletzt im September 2018 gegen die Roten Teufel. Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel steht vor seinem 834. und möglicherweise letzten Ligaspiel als Trainer im deutschen Profifußball. Eintracht Braunschweig sicherte sich mit einem Sieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Die aktuelle Form beider Teams

Eintracht Braunschweig hat in der Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde mehr Punkte gewonnen als jedes andere Team in der 2. Bundesliga. Mit 24 Punkten steht Braunschweig auf dem siebten Platz der Rückrundentabelle. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen spielt mit 36 Punkten nach 33 Partien seine geteilt zweitschwächste Saison in der 2. Liga. Beim letzten Spiel gegen Hertha BSC kassierte der FCK seine 17. Saisonniederlage, was einen eingestellten Vereinsnegativrekord in einer BL2-Saison darstellt.

Schlüsselspieler und Taktiken

Eintracht Braunschweig gelang beim 1:0 gegen Wehen Wiesbaden die sechste Weiße Weste dieser Zweitliga-Rückrunde, nur Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg gelangen mehr. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen kassierte in dieser BL2-Saison insgesamt 64 Gegentore, nur der VfL Osnabrück mehr. Allerdings hat Kaiserslautern in dieser Saison die meisten Tore nach Ecken und Standardsituationen erzielt.

Kaiserslauterns Marlon Ritter war gegen Hertha BSC an seinem 11. Tor in dieser Zweitliga-Saison direkt beteiligt. Braunschweigs Robin Krauße und Kaiserslauterns Jean Zimmer werden aufgrund von Sperren das Spiel verpassen. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich diese Ausfälle auf das Spiel auswirken werden.

