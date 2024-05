2. Bundesliga heute: Kiel - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr steht ein entscheidendes Match in der 2. Bundesliga an: Tabellenführer Holstein Kiel trifft auf den Drittplatzierten Fortuna Düsseldorf. Die Bilanz spricht für die Kieler, die in neun Pflichtspielen vier Siege gegen Düsseldorf verbuchen konnten. Mit einem Punktgewinn könnten die Störche den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.

Düsseldorf hingegen kann mit einem Sieg den dritten Platz rechnerisch sichern, vorausgesetzt der HSV holt nicht mehr Punkte in Paderborn. Beide Teams haben eine beeindruckende Form vorzuweisen: Seit dem 25. Spieltag holte Düsseldorf 22 von 24 möglichen Punkten, Kiel folgt knapp dahinter mit 21 Punkten.

Starke Offensive trifft auf starke Defensive

Die Fortuna stellt mit 68 Toren die beste Offensive der Liga, dicht gefolgt von Kiel mit 62 Treffern. Besonders hervorzuheben ist dabei Düsseldorfs Vincent Vermeij, der in seinen letzten drei Zweitliga-Spielen drei Tore erzielte.

Beide Teams sind zudem für ihre starken Konter bekannt und erzielten jeweils sieben Tore nach schnellen Gegenstößen. Doch auch die Defensive beider Mannschaften ist nicht zu unterschätzen: Mit jeweils 37 Gegentoren stellen Kiel und Düsseldorf die besten Defensivreihen der laufenden Zweitliga-Saison.

Rekorde und Statistiken

Holstein Kiel hat bereits nach 32 Spielen mit 64 Punkten einen neuen Vereinsrekord in der 2. Bundesliga aufgestellt. Zudem trafen die Störche in jedem der letzten 21 Spiele, was die längste aktuelle Torserie im Unterhaus ist. Düsseldorf hingegen ist seit zwölf Zweitliga-Spielen ungeschlagen, was ebenfalls der längste aktuelle Lauf ist.

Mit 59 Punkten nach 32 Partien spielt Fortuna Düsseldorf seine geteilt zweitbeste Saison in der 2. Bundesliga. Trotz sechs Heimniederlagen könnte Kiel als erstes Team mit so vielen Heimpleiten in der eingleisigen 2. Liga aufsteigen. Es bleibt abzuwarten, welche Serie heute Abend fortgesetzt wird.

Wird Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.