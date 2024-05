2. Bundesliga heute: Magdeburg - Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth treffen heute Abend um 18:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die beiden Teams sind alte Bekannte, denn sie trafen bisher in fünf Pflichtspielen im deutschen Profifußball aufeinander, wobei die Bilanz ausgeglichen ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der FCM konnte zu Hause beide Spiele gegen das Kleeblatt jeweils mit 2:1 für sich entscheiden. Doch die Magdeburger haben in ihren letzten neun Zweitliga-Spielen nur einen Sieg errungen und holten nur sieben Punkte aus den letzten neun Spieltagen. Dagegen konnte die SpVgg Greuther Fürth nach sechs Auswärtsniederlagen in Folge zuletzt in Wiesbaden wieder einen Auswärtssieg verbuchen.

Die Form der Spieler

Fürths Robert Wagner ist in guter Form und hat in seinen letzten drei Zweitliga-Einsätzen drei Tore erzielt. Allerdings hat er alle seine vier Saisontore in Heimspielen erzielt und ist auswärts noch torlos. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Magdeburg Schwierigkeiten, den Ball vom Gegner zu gewinnen und ließ in dieser Saison so viele Abschlüsse und Gegentreffer nach hohen Ballgewinnen des Gegners zu.

Greuther Fürth hingegen kam häufig nach hohem Ballgewinn zum Abschluss. Dennis Srbeny von der SpVgg Greuther Fürth hat an den letzten beiden Zweitliga-Spieltagen vier Assists geliefert, so viele wie in seinen letzten 119 BL2-Einsätzen davor zusammen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Defensive der Teams

Die Defensive der SpVgg Greuther Fürth hat in dieser Saison Schwächen gezeigt. Sie haben in keinem ihrer letzten 14 Zweitliga-Spiele eine Weiße Weste behalten und stellen mit 29 Gegentreffern die schwächste Defensive dieser Zweitliga-Rückrunde. Trotzdem haben sie in dieser Saison bereits 16 Punkte nach Rückstand geholt, was nur von Paderborn übertroffen wird.

Die SpVgg Greuther Fürth hat in ihren letzten beiden Zweitliga-Spielen mindestens drei Tore erzielt und auch mindestens drei Gegentore kassiert. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihre Defensive stabilisieren können, um den 1. FC Magdeburg in Schach zu halten.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.