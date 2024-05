2. Bundesliga heute: Osnabrück - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, kommt es um 15:30 Uhr zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Osnabrück und Hertha BSC i n der 2. Bundesliga . Die Historie der beiden Teams spricht dabei eine deutliche Sprache: In 15 Duellen in der 2. Liga gab es nur einen einzigen Auswärtssieg, und dieser geht auf das Konto von Hertha BSC aus dem Jahr 1981.

Die aktuelle Form der Mannschaften

Die aktuelle Form der beiden Mannschaften könnte unterschiedlicher nicht sein. Der VfL Osnabrück befindet sich in einer tiefen Krise und konnte aus den letzten fünf Zweitligaspielen nur einen Punkt holen. Mit nur fünf Siegen und 25 Punkten nach 33 Spielen steht der VfL bereits als Tabellenletzter fest und wird die Saison zum zweiten Mal in der 2. Liga als Letzter beenden.

Die Offensive des VfL ist mit nur 29 Treffern die schwächste der Liga und auch die Defensive lässt mit 68 Gegentoren zu wünschen übrig. Im Gegensatz dazu stellt Hertha BSC mit 68 Toren die zweitbeste Offensive der Liga und konnte bereits 14-mal per Kopfball treffen, was ligaweit der Bestwert ist.

Schlüsselspieler und Rekorde

