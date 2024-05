2. Bundesliga heute: Paderborn - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Match der 2. Bundesliga zwischen dem SC Paderborn 07 und dem Hamburger SV verspricht eine spannende Begegnung. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Der SC Paderborn konnte zuletzt erstmals zwei Zweitliga-Spiele in Serie gegen den Hamburger SV ungeschlagen bleiben, allerdings jeweils auswärts.

In Paderborn hingegen gewann der HSV die letzten drei Zweitliga-Gastspiele. Ein vierter Auswärtssieg in Folge gegen einen Klub wäre eine Premiere für die Rothosen im Unterhaus. Eine interessante Konstellation ergibt sich durch die Trainer: HSV-Trainer Steffen Baumgart führte den SC Paderborn 2019/20 zum Aufstieg in die Bundesliga und hat nun die Chance, gegen seinen ehemaligen Verein zu punkten.

Form und Performance der Teams

Der SC Paderborn musste im letzten Ligaspiel gegen Hannover 96 seine 12. Niederlage in der laufenden Zweitliga-Saison hinnehmen. Dies sind für die Ostwestfalen schon jetzt die meisten Pleiten in einer gesamten Zweitliga-Saison seit der Abstiegssaison 2015/16. Der Hamburger SV hingegen spielt mit 55 Punkten nach 32 Partien seine geteilt zweitbeste Saison in der 2. Liga.

Trotzdem hat der HSV zwei Spieltage vor Schluss noch vier Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf Platz drei – das holte seit Wiedereinführung der Relegation so spät in einer BL2-Saison kein Team mehr auf. Mit einer Niederlage beim SC Paderborn würde der Hamburger SV den Aufstieg in die Bundesliga sicher verpassen und in seine siebte Zweitliga-Saison in Folge gehen.

Schlüsselspieler und Statistiken

In Sachen Zweikampfquote hat der Hamburger SV mit 53% gewonnener Zweikämpfe die beste Quote in der Liga, während der SC Paderborn mit 49% die drittschwächste Zweikampfquote aufweist. Auch in Sachen Luftzweikampf-Quote ist der HSV-Ligaspitze mit 57% gewonnen Duellen.

Hamburgs Jonas Meffert wird das Spiel aufgrund einer Gelbsperre verpassen, was ein herber Verlust für die Rothosen sein könnte, da er in der Saison 2023/24 kein Hamburger so viele BL2-Startelfeinsätze und Einsatzminuten absolvierte wie er.

Robert Glatzel vom HSV erzielte im Derby gegen den FC St. Pauli sein 19. Saisontor in der 2. Liga, nur Haris Tabakovic traf in dieser BL2-Saison häufiger. Auf der anderen Seite erzielte Paderborns Raphael Obermair im letzten Ligaspiel gegen Hannover sein fünftes Tor in dieser Zweitliga-Saison und traf damit erstmals in seinen 61. Zweitliga-Einsätzen im zweiten BL2-Spielen in Serie.

Wird SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

