2. Bundesliga heute: Rostock - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, kommt es in der 2. Bundesliga zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Hansa Rostock und dem SC Paderborn 07 . Das Spiel wird um 15:30 Uhr angepfiffen.

Personelle Ausfälle und Statistiken

Hansa Rostock muss auf Sarpreet Singh und Kai Pröger verzichten, die beide gesperrt sind. Pröger ist mit sechs direkten Torbeteiligungen der Topscorer der Rostocker in dieser Saison. Statistisch gesehen hat Hansa Rostock mit nur 29 Toren die schwächste Offensive der Liga, während Paderborn in den letzten vier Spielen die meisten Punkte holte.

Ausblick auf das Spiel

Die Vorzeichen für das Spiel sind klar. Der SC Paderborn geht als Favorit in die Partie, während Hansa Rostock um den Klassenerhalt kämpft. Die Rostocker haben in den letzten fünf Spielen keinen Punkt geholt und verloren zuletzt fünf Zweitliga-Spiele in Folge. Paderborn hingegen konnte drei der letzten vier Spiele gewinnen. Es wird interessant zu sehen sein, ob Hansa Rostock trotz der schwierigen Ausgangslage und der schlechten Bilanz gegen Paderborn überraschen kann.

