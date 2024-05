2. Bundesliga heute: Schalke - Rostock LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 11.05.24, treffen in der 2. Bundesliga der FC Schalke 04 und der FC Hansa Rostock aufeinander. Das Match beginnt um 13:00 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zu werden.

Schalke gewann das Hinspiel gegen Rostock mit 2:0 und könnte somit erstmals seit der Saison 2001/02 beide Liga-Spiele gegen den FCH gewinnen. Allerdings hat S04 drei der letzten vier Heimspiele gegen die Kogge verloren. Schalkes Keke Topp, der am vergangenen Spieltag seinen ersten Zweitliga-Doppelpack erzielte, könnte eine entscheidende Rolle spielen. Er war in seinen letzten vier BL2-Einsätzen an vier Toren direkt beteiligt.

Die aktuelle Form beider Teams

Trotz der Niederlagen gegen Rostock zeigt Schalke eine starke Form in der 2. Liga. In den letzten neun Zweitliga-Spielen verlor der FC Schalke 04 nur einmal und ist seit sechs Liga-Spielen unbesiegt. Zudem ist S04 seit sieben Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen.

Auf der anderen Seite steht Hansa Rostock, das in seinen bisherigen drei Zweitliga-Saisonspielen gegen die Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC sieg- und torlos blieb. Rostock verlor seine letzten vier Zweitliga-Spiele und droht nun, den Klubnegativrekord von fünf BL2-Niederlagen in Folge einzustellen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel

Für Schalke 04 ist der Klassenerhalt sicher, während Hansa Rostock bei einer Niederlage nicht mehr direkt in der Liga bleiben kann. Sollte Wiesbaden gewinnen, wäre der dritte BL2-Abstieg für Rostock besiegelt. Mit nur 31 Punkten nach 32 Partien spielt Hansa Rostock seine zweitschwächste Zweitliga-Saison. Der Rückstand auf Rang 15 beträgt vier Punkte, das holte seit Wiedereinführung der Relegation kein Team so spät mehr auf.

Wird FC Schalke 04 gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.