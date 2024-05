2. Bundesliga heute: Wiesbaden - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 19.05.24, steht um 15:30 Uhr das spannende Duell in der 2. Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC St. Pauli an. Die Bilanz der bisherigen acht Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften ist ausgeglichen, mit jeweils drei Siegen und zwei Unentschieden.

Allerdings haben die Kiezkicker auswärts die letzten drei Pflichtspielduelle verloren und dabei elf Gegentore kassiert. Der einzige Auswärtssieg von St. Pauli gegen den SV Wehen Wiesbaden liegt bereits einige Jahre zurück und datiert vom April 2008.

Topspieler und Mannschaftsleistungen

Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Topspielern beider Mannschaften liegen. Marcel Hartel von St. Pauli hat sich in dieser Saison als bester Vorbereiter und Topscorer hervorgetan, mit zwölf Assists und insgesamt 29 Torbeteiligungen. Ivan Prtajin von Wehen Wiesbaden ist der einzige Zweitligaspieler mit mehr als 100 Torschüssen in dieser Saison.

Trotz der individuellen Leistungen der Spieler, zeigt die Mannschaftsleistung ein deutliches Bild: St. Pauli ist das beste Rückrundenteam dieser Zweitligasaison mit 33 Punkten, während Wehen Wiesbaden mit nur zehn Punkten die schwächste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte ist.

Historische und aktuelle Bedeutung des Spiels

Dieses Spiel hat sowohl historische als auch aktuelle Bedeutung. Nach 13 Jahren in der 2. Liga steigt der FC St. Pauli zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf. Mit einem Sieg bei Wehen könnte St. Pauli einen neuen Vereinsrekord für eine komplette Zweitligasaison aufstellen.

Auf der anderen Seite ist der SV Wehen Wiesbaden seit neun Zweitligaspielen ohne Sieg und wartet ligaweit am längsten auf drei Punkte. Trotz dieser Negativserie hat Wehen in der 2. Liga noch nie am letzten Spieltag verloren. Es bleibt also abzuwarten, ob St. Pauli seinen Aufwärtstrend fortsetzen und Wehen seine Negativserie beenden kann.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.