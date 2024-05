2. Bundesliga: Karriereende! Rekordtorjäger Terodde macht Schluss

Der FC Schalke verliert im Sommer seinen großen Anführer. Simon Terodde beendet nach dieser Spielzeit seine Karriere beim Zweitligisten und hängt seine Schuhe an den Nagel.

Das verkündeten die Königsblauen am Donnerstag bei X, nachdem der Stürmer der Mannschaft seinen Entschluss wenige Minuten zuvor mitgeteilt hat.

Rekordtorschütze Terodde beendet seine Karriere

Terodde ist der Rekordtorjäger der 2. Liga: Viermal war er Torschützenkönig, in 310 Einsätzen erzielte er 177 Treffer.

Der 36-Jährige läuft seit 2021 für den Verein auf, schoss Schalke direkt in der ersten Saison mit überragenden 30 Toren in die Bundesliga.

In der folgenden Saison stiegen die Knappen allerdings direkt wieder in die 2. Liga ab. In der Bundesliga kommt Terodde bei 90 Spielen auf 15 Tore.