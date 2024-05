2. Liga: Kiel unmittelbar vor dem Bundesliga-Aufstieg

Holstein Kiel steht unmittelbar vor dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Nach einem 1:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden am Sonntag fehlt den Kielern nur ein Punkt gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf am kommenden Wochenende, um den direkten Aufstieg sicher zu haben. Die Norddeutschen setzten sich zudem vor dem FC St. Pauli an die Tabellenspitze.