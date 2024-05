Darf Holstein in Kiel spielen? Günther zuversichtlich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist zuversichtlich, dass Aufsteiger Holstein Kiel seine Debütsaison in der Fußball-Bundesliga im eigenen Stadion spielen kann. „Da muss sich jetzt schnell etwas tun. Die Mannschaft ist bundesligatauglich, das Umfeld auch. Das Stadion wird man so hinbekommen, dass Holstein in Kiel spielen kann. Da hat sich ja auch der Verein optimistisch gezeigt“, sagte Günther im SID-Interview.