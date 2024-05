FCN entlässt Sportvorstand Hecking

Dieter Hecking habe zwar "in Hinblick auf den Etat außerordentliche Spieler-Erlöse generiert" sowie die Einbindung junger Spieler vorangetrieben, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Meier in einer Mitteilung am Sonntag: "Dennoch ist die sportliche Entwicklung in dieser Saison rückläufig und im Rückblick auf die vergangenen vier Jahre auf unbefriedigendem Niveau konstant."