Irres 15-Sekunden-Tor! Gänsehaut-Abschied für Legende Stindl

Der perfekte Abschluss: In seinem letzten Spiel als Profi-Fußballer traf Lars Stindl noch einmal - und wie!

Auch die weiteren Tore waren in der zweiten Halbzeit gefallen. Budu Zivzivadze (52.) und Philip Heise (56.) trafen für den KSC.

Emotionaler Abgang von Stindl

Bereits am Sonntag vor einer Woche hatte die Bundesliga-Legende Stindl sein letztes Heimspiel für den Karlsruher SC absolviert.

In Rostock bricht regelrecht die Hölle los

Unter Standing Ovations und „Lars Stindl“-Sprechchören wurde der frühere Nationalspieler von den Karlsruher Fans verabschiedet. Auch Stindl reagierte emotional und applaudierte in Richtung der Fans. Stindl hatte ab 2000 mehrere Jugend-Jahrgänge im Wildpark durchlaufen und bis 2010 für Karlsruhe gespielt.

Nach Stationen bei Hannover 96 und acht Jahren bei Borussia Mönchengladbach - wo Stindl zum Kapitän und Nationalspieler aufstieg - kehrte die KSC-Legende zu Saisonbeginn an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Am Sonntag in Elversberg wurde nach dem Tor von Zivzivadze auch SVE-Kapitän Kevin Conrad verabschiedet. Im Spalier seiner Mitspieler verließ er das Feld. Er war mit der SV aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga durchmarschiert.