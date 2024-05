Bundesliga: Nächster Bayern-Abgang fix

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC setzt in Zukunft weiter auf U20-Nationalspieler David Herold. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird die Leihgabe von Bundesliga-Rekordmeister Bayern München fest verpflichtet. In der abgelaufenen Spielzeit hatte sich der Linksverteidiger zum Stammspieler entwickelt.