Nullnummer gegen Fürth: Magdeburg erneut sieglos

Der 1. FC Magdeburg wird die letzten leisen Zweifel am Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht los. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz kam in ihrem letzten Heimspiel der Saison gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 0:0 und blieb zum zehnten Mal in den vergangenen elf Spielen sieglos.