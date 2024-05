Osnabrück: Zweigligaspiel gegen Hertha in vollem Stadion

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Osnabrück und Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr) kann vor vollen Rängen gespielt werden. Wie der VfL am Donnerstag mitteilte, ist die Nutzungsunterlassung für das heimische Stadion an der Bremer Brücke vor dem letzten Spieltag der Saison auch für die Ostkurve aufgehoben worden. Alle Tribünen können somit für Publikum geöffnet werden.