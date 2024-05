Relegation 2. Bundesliga LIVE: Regensburg - Wiesbaden im TV, Livestream & Ticker

Der Drittligist Jahn Regensburg hat zwar den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga verpasst, kann sich aber über eine erfolgreiche Relegation gegen Wehen Wiesbaden doch noch ins deutsche Unterhaus spielen.

Am Freitagabend treffen die beiden Mannschaften das erste Mal aufeinander (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel um den heiß begehrten Platz in der Zweiten Bundesliga findet in Regensburg statt. Eine klare Favoritenrolle gibt es nicht.