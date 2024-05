Rostocks Singh für zwei Spiele gesperrt

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Hansa Rostock muss am letzten Spieltag und auch in einem möglichen Relegations-Hinspiel ohne Offensivspieler Sarpreet Singh auskommen. Der Neuseeländer wurde nach seiner Roten Karte in der Partie am Samstag bei Schalke 04 (1:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt.