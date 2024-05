Schalke holt Schweizer Gantenbein

In der abgelaufenen Saison erzielte Gantenbein in 37 Pflichtspielen drei Tore und bereitete elf Treffer vor. „Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen“, sagte Gantenbein.