Schalke vor Geisterspiel: "Es ist speziell"

Trainer Karel Geraerts vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 bedauert das Fehlen der Fans bei der verlegten Partie gegen den VfL Osnabrück am Hamburger Millerntor (Dienstag, 18.30 Uhr/Sky). "Es ist speziell und erinnert an die Corona-Zeit. Es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir das nicht anders organisieren können", sagte Geraerts am Montag.