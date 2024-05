St. Pauli feiert Meisterschaft, Krawalle bei Hansa-Abstieg

Der FC St. Pauli steigt als Zweitliga-Meister in die Fußball-Bundesliga auf, Hansa Rostock folgt dem VfL Osnabrück nach einem unwürdigen Saisonfinale mit heftigen Fan-Krawallen in die 3. Liga. Die Hamburger sicherten sich mit einem 2:1 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden im Fernduell mit Holstein Kiel den ersten Platz. Der Mitaufsteiger gewann parallel 2:1 (2:0) bei Hannover 96.

Die Wiesbadener retteten sich trotz der Niederlage in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Jahn Regensburg. Rostock stieg als Tabellenvorletzter nach dem 1:2 (0:0) gegen den SC Paderborn ab, das Spiel musste nach Ausschreitungen lange unterbrochen werden. Hansa-Anhänger hatten Pyrotechnik Richtung Spielfeld geschossen, Harm Osmers schickte die Mannschaften in die Kabine. Erst nach fast 30 Minuten ging es weiter.

Dank Dreierpacker Christos Tzolis (6./20./88.) geht Fortuna Düsseldorf mit einem Erfolgserlebnis in die Aufstiegsrelegation. Der Zweitliga-Dritte stimmte sich mit einem 3:2 (2:1) gegen den 1. FC Magdeburg im sportlich bedeutungslosen Liga-Finish auf den Showdown gegen den VfL Bochum am Donnerstag und 27. Mai ein.

Der 1. FC Kaiserslautern feierte ebenfalls dank Dreifach-Torschütze Marlon Ritter (36./48./69.) eine eindrucksvolle Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in der kommenden Woche. Vor dem großen Duell mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gewannen die Pfälzer ihren letzten Härtetest mit 5:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig.