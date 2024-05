Timo Becker: Schalker Rettung als Holstein-Motivation

"Es fällt mir vielleicht etwas leichter, wenn ich nicht mehr an Schalke denken muss", sagte Becker am Rande eines öffentlichen Trainings der Kieler am Mittwoch mit einem Augenzwinkern. Er sei mit Blick auf seinen Jugendklub Schalke "froh, dass das Ding durch ist. Und jetzt liegt der volle Fokus auf Holstein, und dann werden wir das Ding am Samstag wuppen." Ein Punkt reicht Holstein gegen Düsseldorf, um am vorletzten Spieltag in die Bundesliga aufzusteigen.