2. Bundesliga: Holstein Kiel verpasst die Meisterschaft - trotz eines letzten Sieges

Holstein Kiel hat zum Saisonabschluss die Meisterschaft in der 2. Bundesliga verpasst und steigt als Zweiter in die erste Liga auf. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann am Sonntag bei Hannover 96 zwar mit 2:1 (2:0) und musste trotzdem die Hoffnungen auf die als „Felge“ bezeichnete Schale begraben.

Holtby trifft nach Vorlage von Rothe

Holstein hatte in der Vorwoche durch ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg eines Klubs aus Schleswig-Holstein perfekt gemacht. Am Montag steht in Kiel dann die große Party an. Die Mannschaft wird in einem Buskorso durch die Stadt fahren und letztlich nach dem Eintrag ins goldene Buch der Stadt auf dem Rathausmarkt gemeinsam mit tausenden Fans feiern.