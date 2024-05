2. Bundesliga: Lautern schießt sich für Bayer warm

Der 1. FC Kaiserslautern hat dank Dreifach-Torschütze Marlon Ritter eine eindrucksvolle Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in der kommenden Woche hingelegt. Vor dem großen Duell mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am Samstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) in Berlin gewannen die Pfälzer ihren letzten Härtetest in der 2. Fußball-Bundesliga mit 5:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig.