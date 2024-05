Wiesbaden in Relegation ohne Trainer Döring

Döring hatte im letzten Saisonspiel gegen Meister St. Pauli (1:2) von Schiedsrichter Deniz Aytekin in der 56. Minute die Rote Karte gesehen. Der Trainer hatte vehement einen Elfmeter gefordert und dabei ein wenig die Kontrolle bei der Wortwahl verloren sowie eine Wasserflasche weggetreten.

Die Partie in Regensburg findet am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) statt. Beim Rückspiel am 28. Mai darf Döring sein Team aber bereits wieder coachen.