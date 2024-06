Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich in der Defensive verstärkt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt Linksverteidiger Leon Bell Bell vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg zu den Niedersachsen. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026 und ist ablösefrei. In der abgelaufenen Saison kam Bell Bell in 29 Ligaspielen auf ein Tor und zwei Vorlagen.