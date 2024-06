Darmstadt holt Vukotic aus Wiesbaden

Zweitligist Darmstadt 98 treibt nach dem Abstieg aus der Bundesliga weiter den Umbruch voran. Wie die Lilien mitteilten, kommt Innenverteidiger Aleksandar Vukotic vom SV Wehen Wiesbaden. Der 28-Jährige war in seiner Premierensaison in Deutschland mit den Wiesbadenern in die 3. Liga abgestiegen, bleibt aber durch seinen Wechsel zweitklassig.