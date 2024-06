FCK-Vorstellung: Anfang will einstelligen Tabellenplatz

Der neue Trainer Markus Anfang will mit Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern in der kommenden Zweitligasaison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. "Wir wollen erfolgreich Fußball spielen und den nächsten Schritt machen. Mit dem Ziel 'einstelliger Tabellenplatz' gehe ich mit", sagte der 50-Jährige bei seiner Präsentation am Mittwoch beim viermaligen Meister: "In erster Linie geht es darum, die Mannschaft zu entwickeln. Das ist ein Prozess."