HSV-Sportvorstand Kuntz: Mit Baumgart zum Aufstieg

Der neue starke Mann in Hamburg vertraut dem Trainer und gibt die Rückkehr in die Bundesliga als Ziel für die kommende Saison aus.

Für Stefan Kuntz zählt in seiner neuen Rolle als Sportvorstand des Hamburger SV nur die schnelle Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. "Wir wissen im Moment noch gar nicht, wer letztendlich bei uns bleibt. Ich halte es aber trotzdem für legitim, das Ziel Aufstieg anzugeben", sagte der Ex-Europameister und frühere U21-Nationaltrainer bei Sky.

"Du musst am 30. Spieltag noch die Chance haben, auf Platz eins, zwei und drei zu stehen", ergänzte der 61-Jährige, der im HSV-Vorstand auf Jonas Boldt gefolgt ist. Die Hamburger waren 2018 in die 2. Liga abgestiegen und scheiterten seitdem stets am Aufstieg.