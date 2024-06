Kein Wechsel in die Bundesliga: Glatzel bleibt beim HSV

In der vergangenen Zweitligasaison war er mit 22 Toren der treffsicherste Schütze im Unterhaus - und auch in der neuen Spielzeit wird Robert Glatzel für den Hamburger SV auf Torejagd gehen. Wie die Rothosen am Samstag mitteilten, macht der 30-Jährige keinen Gebrauch von der Ausstiegsklausel, die in seinem bis zum Jahr 2027 gültigen Vertrag verankert ist.