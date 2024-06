Hertha BSC bedient sich in der Bundesliga

Zweitligist Hertha BSC hat Kevin Sessa vom Conference-League-Teilnehmer 1. FC Heidenheim verpflichtet. Wie die Berliner am Montag mitteilten, unterschrieb der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Hauptstadtklub bis 2027. Sessas Vertrag in Heidenheim, wo er seit 2017 spielte, läuft am 30. Juni aus, der Wechsel erfolgt daher ablösefrei.