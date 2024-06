Schalke verpflichtet Belgier Wasinski

„Martin ist ein intelligenter Defensivspieler mit Stärken in der Spieleröffnung“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots: „Er ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon mehr als 40 Einsätze in der ersten belgischen Liga gesammelt.“ Wasinski, der bereits mit 17 Jahren in der ersten belgischen Liga debütierte, kam in den Nachwuchsteams der Roten Teufel auf insgesamt 17 Einsätze.