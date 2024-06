Stevens bangt um Ex-Klubs: "2. Liga sehr hartes Pflaster"

Trainer Huub Stevens (70) sieht schwierige Zeiten auf seinen Ex-Klub 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga zukommen. „Es ist nicht auszuschließen, dass der FC auch in der 2. Liga Abstiegssorgen bekommen wird“, sagte Stevens im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die 2. Liga ist ein sehr hartes Pflaster. Und es geht gegen Traditionsklubs wie Hertha, HSV oder Schalke, da will sich jede Mannschaft beweisen.“