U17-Weltmeister Harchaoui verlängert beim 1. FC Köln

Beim DFB-Team gehörte Fayssal Harchaoui zuletzt zu den Stützen, seine Zukunft in Köln wirkte zumindest phasenweise unklar.

Der 1. FC Köln schöpft nach der Transfersperre und dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga mit positiveren Nachrichten vorsichtig Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Am Freitag bestätigte der Klub nun die Vertragsverlängerung mit U17-Weltmeister Fayssal Harchaoui, der 18-Jährige wurde demnach „langfristig“ an den FC gebunden. Daran hatte es in den vergangenen Monaten angesichts einiger Unstimmigkeiten mit dem damaligen Berater des Spieler öffentlich durchaus Zweifel gegeben.