2. Bundesliga: Die Samstags-Top-Spiele LIVE bei SPORT1 im Free-TV

von SPORT1 18.07.2024 • 18:06 Uhr Auch in der neuen Saison zeigt SPORT1 die Topspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend live im Free-TV. Den Auftakt machen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig. Auch an den weiteren Spieltagen warten viele interessante Duelle auf die Fußball-Fans.

Die 2. Bundesliga feiert 50. Geburtstag und SPORT1 ist auch in der 51. Saison mittendrin. Das Topspiel am Samstagabend zur Primetime, das zuletzt für starke Quoten sorgte, ist weiterhin live auf SPORT1 zu sehen.

Den Auftakt macht die Partie zwischen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig, die Partie steigt am Samstag, 3. August, um 20.30 Uhr. Schalke kämpfte in der Vorsaison lange gegen den Abstieg und will mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten.

Eine Woche später steht das nächste große Duell auf dem Programm. Die beiden Ex-Bundesligisten Hamburger SV und Hertha BSC treffen am Samstag, 10. August, um 20.30 Uhr aufeinander. Die TV-Übertragungen der Topspiele beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

2. Liga: Die Spieltage 3 bis 7 terminiert

Die DFL terminierte am Donnerstag die Spieltage drei bis sieben der Zweiten Liga. Am 3. Spieltag (24. August) überträgt SPORT1 die Partie des Bundesliga-Absteigers 1. FC Köln gegen Eintracht Braunschweig.

Eine Woche später folgt am Samstag, 31. August, ein Flutlichtspiel auf dem Betzenberg, wenn der 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC zu Gast hat. Nach der Länderspielpause wird dann am 14. September das Match Köln gegen den 1. FC Magdeburg live übertragen.

Ebenfalls auf SPORT1 wird das Topspiel Kaiserslautern gegen den Hamburger SV am 21. September seine Free-TV-Bühne bekommen. Aufsteiger Preußen Münster feiert zudem am 28. September seine Premiere am Samstagabend im Duell gegen Schalke.

2. Bundesliga Topspiel - Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

PLATTFORM TAG, DATUM UHRZEIT PROGRAMM - 2. Bundesliga Topspiel SPORT1 Samstag, 3. August 19:30 Uhr live Schalke 04 – Eintracht Braunschweig, 1. Spieltag SPORT1 Samstag, 10. August 19:30 Uhr live Hamburger SV – Hertha BSC, 2. Spieltag SPORT1 Samstag, 24. August 19:30 Uhr live 1. FC Köln – Eintracht Braunschweig. 3. Spieltag SPORT1 Samstag, 31. August 19:30 Uhr live 1. FC Kaiserslautern – Hertha BSC, 4. Spieltag SPORT1 Samstag, 14. September 19:30 Uhr live 1. FC Köln – 1. FC Magdeburg, 5. Spieltag SPORT1 Samstag, 21. September 19:30 Uhr live 1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV, 6. Spieltag SPORT1 Samstag, 28. September 19:30 Uhr live Preußen Münster – Schalke 04, 7. Spieltag

Moderatorin Katharina Kleinfeldt beziehungsweise Ruth Hofmann präsentieren die Liveübertragungen der 2. Bundesliga mit großer Expertise und Leidenschaft. Als Kommentatoren sind Oliver Forster, Markus Höhner und Jochen Stutzky im Einsatz.

Darüber hinaus greift SPORT1 für die Livespiele auf eine Riege hochkarätiger Experten zurück, darunter Martin Harnik, Ex-Profi des Hamburger SV, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer, der Weltmeister von 1990 Olaf Thon und Maik Franz, u.a. Ex-Profi in Magdeburg, Karlsruhe, Berlin und Frankfurt.

2. Bundesliga: Attraktive Duelle in der neuen Saison

Auch in der Saison 2024/2025 verspricht die 2. Bundesliga attraktive Duelle dank der Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und Darmstadt 98, dazu Traditionsteams wie Schalke 04, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg und Hannover 96.

Schafft der HSV nun mit Trainer Steffen Baumgart den ersehnten Aufstieg? Wie zeigt sich Nürnberg mit Coach Miroslav Klose und welche Rolle kann Düsseldorf nach dem dramatischen Scheitern in der Relegation spielen?

SPORT1 überträgt 33 Top-Spiele live im Free-TV

SPORT1 überträgt insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regel-Sendeplatz am Samstag live. Neben dem Topspiel im Free-TV gibt es eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga.