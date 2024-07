2. Bundesliga: "Dieser tragische Tod verfolgt mich in der Nacht" - Schicksalsschlag trifft Kaiserslautern schwer

Der Tod des Zeugwarts Peter Miethe trifft den 1. FC Kaiserslautern schwer. Ein Wegbegleiter erinnert an den „Musterprofi“.

Der Tod des Zeugwarts Peter Miethe trifft den 1. FC Kaiserslautern schwer. Ein Wegbegleiter erinnert an den „Musterprofi“.

Auf der Vereins-Homepage des 1. FC Kaiserslautern steht über dem Nachruf die Headline „Die beste aller guten Seelen“. In den sozialen Medien des Klubs hieß es: „Unsere Herzen sind gebrochen“.

Am Sonntag (14.00 bis 16.00 Uhr) und am Montag (16.00 bis 17.00 Uhr) werden Spieler und Angehörige die Möglichkeit haben, sich von Miethe zu verabschieden. Dann wird sein Leichnam in Kaiserslautern aufgebahrt.