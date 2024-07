2. Bundesliga: Schalke bestreitet erstes Samstagabendspiel

Die DFL setzt die ersten beiden Spieltage der 2. Liga zeitgenau an. Das erste Topspiel steigt bei einem Zuschauermagneten.

Der langjährige Erstligist Schalke 04 bestreitet in der 2. Fußball-Bundesliga das erste Topspiel der Saison live auf SPORT1 am Samstagabend. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, treffen die Königsblauen am 3. August um 20.30 Uhr auf Eintracht Braunschweig.