Baumgart vor Köln-Rückkehr: "Wünsche dem FC das Beste"

Trainer Steffen Baumgart vom Hamburger SV erwartet eine emotionale Rückkehr in sein altes Wohnzimmer beim 1. FC Köln. Mit "großer positiver Aufregung" und "Vorfreude auf die Stimmung" blicke er auf das Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky), sagte der 52-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Zugleich will Baumgart aber "die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Ich bin jetzt seit mehreren Monaten beim HSV und habe hier genug zu tun", führte er aus: "Ich wünsche dem FC das Beste – vielleicht nicht unbedingt am Freitag." Generell sei sportlich gesehen klar: "Der FC wird die Mannschaft sein, die es zu schlagen gilt."

Die beiden Traditionsklubs eint aus Sicht von Baumgart entsprechend die Zielsetzung für die neue Saison. "Wir wollen oben angreifen. Und der FC will und muss das mit diesem Kader ebenfalls", erklärte der HSV-Coach, der die Kölner von 2021 bis Ende 2023 trainierte: "Ob dann am Ende der Aufstieg gelingt, das ist wiederum eine andere Sache."

Ob Davie Selke am Freitag zumindest als Joker gegen seinen ehemaligen Verein eingesetzt werden kann, ist offen. Der Stürmer habe "noch mit den Nachwirkungen seines Mittelfußbruchs aus seiner FC-Zeit zu tun, macht aber klare Fortschritte. Nach der Partie in Köln ist er sicher wieder eine Alternative, vielleicht gehört er auch schon am Freitag dem Kader an", sagte Baumgart und schwärmte von Selke als "feiner Typ".