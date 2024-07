Besonderes Geschenk für Toni Kroos! In einem Video, das am Mittwoch auf den Social-Media-Kanälen des 1. FC Köln geteilt wurde, ist der einstige Mittelfeldspieler von Real Madrid mit einem Trikot der Geißböcke zu sehen. Es ist mit Kroos‘ Namen und seiner Rückennummer Acht beflockt.

Damit verkündete der FC jedoch nicht die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers, der seine aktive Karriere nach der EM in Deutschland beendet hatte. Weil das Video auf den ersten Blick jedoch wie eine Transfer-Bekanntmachung wirkte, hatten wohl nicht wenige FC-Fans für einen kurzen Moment gedacht, der Zweitligist hätte einen Transfer-Coup gelandet.

Kroos‘ Köln-Trikot hat besonderen Hintergrund

Einige User auf Social Media zuckten für einen Moment - und ließen ihrer Enttäuschung in den Kommentarspalten freien Lauf. Unter dem Beitrag auf Instagram fanden sich Kommentare wie „kurz Herzinfarkt“ und „die schönsten 2 Sekunden Hoffnung meines Lebens“.

„Lieber FC, vielen Dank für das Trikot, das ist ein Wahnsinns-Geschenk“, sagte Kroos in dem Video mit dem Heimtrikot der Kölner in der Hand - und erklärte auch die besondere Bedeutung des Trikots: „Der ein oder andere weiß ja vielleicht, dass ich auch meinen Zweitwohnsitz in Köln habe.“